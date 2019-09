Mediaset e Rai, ecco quando riprendono i programmi per la stagione autunnale

Cosa ne pensa l’autore

Liliana Morreale - In realtà i programmi che inizieranno per primi dal 9 settemvre in poi sono i programmi storici di Rai1 e Canale4 che vedono solo alcuni dei cambiamenti nelle conduzioni, sui programmi serali Mediaset non è ancora certa la data messa in onda. Infine sia la Rai che Mediaset puntano molto sulle fiction che andranno in onda da ottobre in poi.