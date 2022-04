Mediaset-d’Urso, divorzio in bilico: tutto ancora da decidere e carte in tavola mescolate

Barbara d’Urso non smette di essere al centro dell’attenzione. Il futuro professionale della conduttrice campana, da circa un anno, è sulla bocca di tutti. Voci di corridoio la vedrebbero in rotta di collisione con Mediaset, l’azienda per la quale lavora da anni e che per anni le ha riservato tantissimo spazio. Certo, gli ascolti c’erano, ma col tempo la situazione è mutata in negativo.

Barbarella ha perso il suo trono poco alla volta, con un importante ridimensionamento delle sue trasmissioni. Quelle che un tempo erano considerate di punta per l’azienda del Biscione, sono state cancellate e la d’Urso ne ha fatto le spese. Una tv, quella proposta da Barbara, che col passare del tempo non ha più vinto né convinto. Si è spesso parlato di mal di pancia da parte dell’azienda e di Piersilvio Berlusconi in primis.

Ultimamente la vediamo in video, oltre che con “Pomeriggio Cinque”, anche su Italia 1 con “La pupa e il secchione”, ma anche in questo caso si è trattato di un flop. Solita tv d’ursiana, solito trash, solite dinamiche poco accattivanti. Il contratto di Barbara con Mediaset scadrà il prossimo dicembre e Dagospia, qualche giorno fa, ha sganciato la bomba: non sarà rinnovato.

Dunque, stando alle parole riportate dal portale diretto da Roberto D’Agostino, tra la conduttrice campana e Cologno Monzese, le strade dovrebbero separarsi, con la d’Urso che si ritroverebbe di fatto disoccupata. La notizia ha fatto il giro del web. Ancora una volta, però, sono state mescolate le carte in tavola e il divorzio non sembrerebbe così scontato come detto.

Fanpage ha contattato persone molto vicine alla conduttrice, le quali hanno smentito le parole riportate da Dagospia. Tali fonti hanno parlato di voci “faziose e poco attendibili“. Inoltre, nella squadra della d’Urso, stando sempre a quanto riporta Fanpage, si respirerebbe un’aria tranquilla e serena. In realtà, un segnale che andrebbe in contrasto con quanto detto da Dagospia ci sarebbe: si è parlato di un prolungamento di “Pomeriggio Cinque”. Insomma, non resta che attendere nuovi sviluppi.