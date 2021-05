Mediaset continua a ridimensionare il ruolo di Barbara D’Urso nel palinsesto di canale 5

Il futuro di Barbara D’Urso su Mediaset, dopo gli ultimi risultati, sembra essere sempre più in bilico. Nonostante le smentite della conduttrice, che nell’ultima puntata di “Domenica Live” del 23 maggio ha annunciato che il programma va in onda anche nella prossima stagione televisiva, ma secondo le ultime indiscrezioni di “Dagospia” i piani di Pier Silvio Berlusconi sarebbero totalmente diversi.

Di una presunta rottura tra la D’Urso e tra il direttore di Mediaset sarebbero nati durante la chiusura anticipata di alcune settimane del “Live – Non è la D’Urso”, ove la Barbarella non avrebbe apprezzato questa decisione. Proprio per questo motivo si è dapprima parlato di un addio a Canale 5 e di un suo passaggio in Rai, ipotesi però immediatamente scartata nel giro di pochi giorni.

Barbara D’Urso resterà a Mediaset con un ruolo più marginale

Anche per via del contratto, il futuro di Barbara D’Urso dovrebbe essere legato ancora a Mediaset per almeno un altro anno, per poi rompere definitivamente il loro rapporto lavorativo. I vertici di Canale 5 però sarebbero sempre più convinti di dare meno spazio alla D’Urso, e nella prossima stagione televisiva potrebbe rimanere solamente con “Pomeriggio Cinque“.

Infatti, come riportato dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, la D’Urso avrebbe perso definitivamente il “Live – Non è la D’Urso”: “Giancarlo Scheri punterà la domenica sera sull’intrattenimento, lasciando al lunedì e venerdì il Grande Fratello Vip e al sabato sera i successi di Maria De Filippi. Nel giorno festivo si partirà con la nuova edizione di ‘’Scherzi a parte’’, le cui registrazioni sono iniziate da qualche settimana, condotta da Enrico Papi”.

Le novità non sono finite qui dal momento che, sempre secondo “Dagospia”, Mediaset avrebbe deciso di tagliare anche il minutaggio di “Pomeriggio Cinque”. Questa decisione pare aver irritato molto la D’Urso, che avrebbe chiesto delucidazioni al capo dell’informazione Mediaset Mauro Crippa.