Mediaset cancella Domenica Live e tornano Maurizio Costanzo e Paola Barale, l’indiscrezione

Poche ore fa il sito Dagospia diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato una bomba mediatica che potrebbe rivoluzionare la domenica pomeriggio di Canale 5. A tal proposito, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, pare che una vecchia coppia televisiva potrebbe ritornare insieme al timone di un nuovo programma domenicale. Nel dettaglio, la coppia a cui si riferisce il giornalista sarebbe quella formata da Maurizo Costanzo e Paola Barale.

Da quanto risulta anche dalle voci di corridoio Mediaset, pare che i due presentatori si siano visti segretamente alcuni giorni fa a Roma per parlare proprio di un nuovo progetto lavorativo.

La notizia ovviamente ha scatenato molta curiosità sul web; i fan appena hanno appreso la notizia non hanno esistato a chiedere informazioni alla Barale tramite i social. Sia su Facebook che su Instagram si sono fiondati per ricevere maggiori informazioni sulla bella notizia, tuttavia, la soubrette ha preferito no rispondere alle molteplici domande lasciando un velo di mistero sul suo probabile ritorno a Mediaset.

Anche se non si ha la certezza di cosa si siano detti Costanzo e la Barale durante il loro incontro segreto nella Capitale, Il giornalista Alberto Dandolo ha dichiarato di essere venuto comunque a conoscenza di qualche piccola indiscrezione. A tal proposito, il nuovo programma che vedrebbe Maurizio Costanzo e Paola Barale nuovamente insieme, pare dovrebbe essere trasmesso la domenica pomeriggio su Canale 5; se realmente accadesse ciò, l’interrogativo che ci si pone è se andrebbe a sostituire Domenica Live di Barbara D’urso, vedendo il ritorno magari della tanto amata Buona Domenica.

Nel frattempo la cosa certa è che giovedì prossimo in seconda serata torna Maurizio Costanzo su Canale 5 con il suo Maurizio Costanzo Show. Stando a quanto risulta dalle anticipazioni tra gli ospiti del primo appuntamento ci saranno Mara Venier e la coppia Francesco Monte – Giulia Salemi.