Mediaset, cambio di programmazione: U&D e "Amici" ne fanno le spese

La programmazione di Canale 5 sta per cambiare. In particolar modo a essere colpiti saranno 3 programmi di grandissimo successo: “Uomini e Donne“, “Amici” e “Verissimo“. Soprattutto gli ultimi due sono già stati oggetto di mutamenti, necessari per correre ai ripari e salvare una situazione di per sé disastrosa: la domenica pomeriggio.

E così, data la situazione, è “intervenuta” Maria De Filippi per risolverla. A Silvia Toffanin invece è stata data la possibilità di raddoppiare con il suo “Verissimo” e dunque andare in onda sia al sabato che alla domenica. Questa settimana però le cose cambieranno e interesseranno anche “Uomini e Donne”. Lo storico talk show sui sentimenti muterà anch’esso la messa in onda.

Motivo? La partecipazione della Nazionale di Calcio alla Finale per il terzo e quarto posto di Nation League. Il match andrà in onda domenica 10 ottobre, alle 15.00 sulla Rai. Costringere il pubblico a scegliere tra una partita di calcio della Nazionale e due programmi seguitissimi come “Amici” e “Verissimo”, non era la mossa migliore. I vertici Mediaset hanno così deciso di invertire loro la rotta.

“Verissimo” andrà in onda regolarmente sabato 9 ottobre, fermandosi domenica 10 e tornando in pianta stabile sabato 16 e domenica 17. Diversa invece sarà la situazione per “Amici”, dove proprio il suo slittamento andrà a coinvolgere anche “Uomini e Donne”. La puntata settimanale del talent show non andrà anch’essa in onda domenica 10 ottobre, ma eccezionalmente sarà vista sul piccolo schermo, lunedì 11.

La puntata del lunedì di “Uomini e Donne” dunque non andrà in onda. Tina, Gemma e i protagonisti del trono classico e over, torneranno martedì 12 ottobre. Insomma, una piccola rivoluzione è stata apportata ai palinsesti Mediaset. Il pubblico avrà così la possibilità di godersi la Nazionale senza dover rinunciare ai suoi programmi domenicali preferiti di Canale 5.