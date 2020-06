Tempi duri per Mediaset, che tra mille difficoltà si ritrova anche costretta ad annunciare il rinvio inevitabile della presentazione del nuovo palinsesto che verrà proposto al pubblico a partire dal prossimo autunno. Tanta è stata anche la sorpresa dei vari giornalisti, che attendevano di pubblicare la nuova offerta targata Mediaset, ma un comunicato stampa ha spiegato il motivo di tale decisione.

Sembra infatti che tale ritardo sia dovuto prevalentemente al periodo di lockdown, causato dall’emergenza Coronavirus. Nonostante infatti si possa dire a gran voce che il peggio sembra essere passato, non è ancora finita invece per i vari ritardi che ha provocato il periodo di stop assoluto.

Questo periodo di fermo, di certo, è stato un duro colpo per Mediaset: il comunicato dell’azienda recitava: “Abbiamo atteso fino a oggi, ma arrivati a metà giugno dobbiamo prendere atto che è ancora impossibile ipotizzare un appuntamento di questo tipo in luglio. Comunicheremo comunque i nuovi palinsesti prima del break estivo“.

Con ogni probabilità Mediaset rinvierà la comunicazione del palinsesto ai primi giorni di luglio, così da avere conoscenza, con ampio anticipo, dei programmi che inizieranno a settembre. Intanto sul fronte dei programmi che sono stati già confermati, è possibile già da adesso conoscerne qualcuno.

Verranno ampiamente confermati tutti i format della D’Urso, ovvero “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”, per non parlare del rinnovo del Grande Fratello Vip, che ha lasciato ben sperare la passata edizione, in termini di ascolti. La presentazione di Alfonso Signorini, accompagnato da Pupo e Wanda Nara è stata infatti una scelta vincente. Non resta dunque che attendere altre novità riguardanti le nuove proposte targate Mediaset, ma intanto sembra che la rete rivale Rai, sia invece in perfetto orario, dovrebbe di fatto mostrare la propria programmazione autunnale il 9 luglio.