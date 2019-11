MCS, Yari Carrisi parla della scomparsa della sorella Ylenia: "Sono sicuro sia viva"

Yari Carrisi, figlio della celebre coppia di artisti Al Bano e Romina Power – è stato ospite dell’ultima puntata del celebre talk show di Canale 5 “Maurizio Costanzo Show“, dove è tornato a parlare di una pagina molto dolorosa per la famiglia Carrisi, cioè quella della misteriosa scomparsa della sorella Ylenia, avvenuta nel 1994 a New Orleans.

Neanche qualche settimana fa, Romina Power – che mai si è arresa all’ipotesi della morte della figlia – ha lanciato un singolare appello al popolo del web, affinché si condividesse il suo post con l’immagine di Ylenia ripresa in uno scatto fotografico poco prima di partire per New Orleans. Romina sa bene che oggi Ylenia sarebbe molto diversa da quell’immagine, ma confida comunque di risolvere presto quello che si potrebbe definire un cold case.

Le parole di Yari sulla sorella scomparsa

Per molto tempo l’argomento Ylenia Carrisi è stato un tabù per la famiglia Carrisi, che ha giustamente voluto mantenere privato un dolore di tale portata. Una ferita che non si è mai rimarginata, nonostante il passare degli anni. Ogni componente della famiglia di Al Bano e Romina Power ha rielaborato il dramma in modi diversi.

Le ultime dichiarazioni di Yari sulla sorella Ylenia al Maurizio Costanzo Show hanno spiazzato tutti: “Non ho mai avuto nessun tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella?” – il giovane musicista poi aggiunge – “Io sono sicuro sia viva e comunque vivrà per sempre“. E’ commovente il ricordo di Ylenia che fa Yari, paragonandola ad una luce straordinaria, tale che ha alzato il livello umano nei suoi occhi.

Nessuna persona sembra sia riuscita ad eguagliare Ylenia agli occhi di Yari. Yari sembra quindi sostenere la tesi della madre, che ancora non si arrende alla possibilità che Ylenia non ci sia più. La scomparsa di Ylenia ha creato una frattura insanabile tra la Power e Al Bano Carrisi, che invece sembra aver perso ogni speranza di ritrovare in vita la sua amata primogenita.