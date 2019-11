MCS, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia parlano di tradimenti

Il celebre conduttore di “Temptation Island” Filippo Bisciglia e la vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities” Pamela Camassa, sono stati ospiti al talk show di Canale 5 Maurizio Costanzo Show, dove si sino raccontati a cuore aperto, ma anche rivelato qualche inedito sul loro rapporto, che non è stato sempre rose e fiori.

Nel salotto televisivo più famoso d’Italia, Filippo e Pamela hanno parlato anche della fastidiosa questione tradimenti – rumors passati che li riguarderebbero -, ma non solo, perché i due, reduci dal successo ottenuto ad “Amici Celebrities“, si sono cimentati anche in un duetto canoro, che – neanche a dirlo – ha incantato il pubblico.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa parlano di tradimenti

Con la maestria che lo contraddistingue Maurizio Costanzo ha fatto una domanda a bruciapelo alla coppia: “Ragazzi, voi state insieme da tanti anni. Avete mai avuto delle crisi?“, una ddomanda a cui ha risposto Pamela che ha replicato: “Alti e bassi, in così tanti anni è normale, normalissimo“.

Che i due in passato abbiano avuto una forte crisi non è certo un mistero, ed è proprio su questo argomento la domanda che Costanzo pone alla coppia chiedendo loro se si fossero mai traditi o se mai fossero stati sul punto di farlo. A questo punto ha preso la parola Filippo che ha replicato: “Noi uomini con la fantasia, bhe, sul punto di...”

Filippo ha poi ricordato che la coppia si è presa una pausa di riflessione anni fa, anche se poi ha aggiunto “nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto“. Il loro rapporto di coppia è oggi più forte che mai, e chissà se presto non arrivi anche il matrimonio ed un figlio, tanto desiderato dal conduttore di Tempation Island. Pamela ha dimostrato di avere una grande abilità nel canto, ma non solo, ed in molti desiderano infatti rivederla in tv.