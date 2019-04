MCS, Maurizio Costanzo sostiene Fogli e lancia una frecciata a L’Isola dei Famosi: "Ti hanno fatto una carognata"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show Maurizio Costanzo Show – andato in onda in seconda serata giovedì 18 aprile su Canale 5 – si è tornato a parlare del Fogli-gate esploso nel corso dell’ultima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”, fatto che ha suscitato indignazione e non solo.

Nel salotto televisivo di Maurizio Costanzo è stato ospite l’ex naufrago ed ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli, che ha parlato della sua esperienza in Honduras, ma anche del dolore provato per le dichiarazioni, rese da Fabrizio Corona, circa un presunto tradimento della moglie Karin Trentini.

Le parole di Maurizio Costanzo sul caso Fogli

Il celebre giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo è noto per la sua garbata schiettezza, infatti senza tanti giri di parole esordisce l’intervista a Fogli dicendo: “A me sembra che a te abbiano fatto una vera carognata“, non citando direttamente l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona così come la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Costanzo prosegue il suo commento su quanto accaduto a “L’Isola dei Famosi” dicendo: “Ti conosco da trent’anni e te lo dico con affetto, queste cose non si fanno. Non tanto a uno che sta all’Isola ma manco a uno che sta a Ostia“, dunque massima solidarietà e sostegno per l’ex cantante dei Pooh.

Riccardo ha passato dei momenti davvero molto difficili in Honduras, dove la fame però ha azzerato tutti i problemi. Fogli ancora si domanda per quale motivo hanno tentato di colpire il suo rapporto con la moglie, un legame saldo, senza crepe, che dura ormai da anni. Le insinuazioni lanciate a “L’Isola dei Famosi” non hanno ferito solo Riccardo, ma anche Karin, che a causa di tutto ciò è stata molto male.

Nonostante il ritorno in Italia, Riccardo ha continuato a soffrire per il becero gossip e la bufera mediatica che si era scatenata in seguito alle dichiarazioni di Corona, un tritacarne che è cessato quando Riccardo ha deciso di mettere fine alla sofferenza: “piangevo, poi mi son detto basta, qualcun altro deve piangere al posto mio“.