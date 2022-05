MCS, Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo deridono Lulù Selassié

Ascolta questo articolo

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del “Maurizio Costanzo show” troviamo Manuel Bortuzzo, che viene dall’ottimo successo registrano dal suo docu-film dal titolo “Rinascere“, in cui viene narrato il fatidico incidente del 2 febbraio 2019 ove il nuotatore viene colpito alla schiena da un proiettile.

Come ci si poteva immaginare, durante l’ospitata nel talk show si parla della sua storia d’amore con Lulù Selassié, in cui non mancano degli attacchi sia da parte del conduttore e dell’ospite. Tra l’altro Manuel fa capire più volta che si tratta ormai del suo passato, ed è quindi a guardare il futuro con un pizzico di ottimismo.

Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo su Lulù Selassié

Il conduttore rivela di essere rimasto molto colpito dal percorso avuto da Manuel nella casa, affermando che il tutto sia stato perfetto anche grazie alla presenza del suo amico Aldo Montano. Qui però, come riporta “Today“, viene lanciata la prima frecciatina a Lulù: “Mi è parso che tra un reality così, avesse una marcia in più grazie alla vostra amicizia, non tanto per quella ragazza lì, come si chiamava?”.

Tra le risate del pubblico Aldo prova a cambiare argomento, ma il conduttore continua a insistere: “Ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” e Bortuzzo, senza peli sulla lingua, afferma: “L’ho lasciata. Lei fa la vita sua io faccio la vita mia. A 20 anni gli amore vanno e vengono”.

Nel corso della diretta comunque le battute su Lulù non si sono mai placate, e il protagonista in merito a queste frecciatine resta sempre Maurizio Costanzo che continua imperterrito sulla propria strada: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”.

Ovviamente il popolo del web è immediatamente intervenuto sui social network, e su Twitter viene lanciato l’hashtag “Rispetto per Lulù” in cui si contano migliaia di tweet nel giro di poche ore.