Mauro Coruzzi, in arte Platinette, fa commuovere Mara Venier a Domenica In

È passato un trimestre dall’ictus che ha colpito Mauro Coruzzi, noto come Platinette, e lui ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Domenica In. Ospite di Mara Venier, il conduttore prossimo ai 70 anni ha descritto le sue attuali condizioni di salute e come sta affrontando la riabilitazione, ma ha anche sottolineato quanto l’affetto delle persone che gli sono state vicine in queste settimane sia stato determinante. Tra queste persone c’è anche la stessa conduttrice, con la quale ha un splendido rapporto da trent’anni.

“La capacità di raggiungere gli altri è così grande…” ha detto Coruzzi, soffermandosi sulle doti umane della sua amica. Poi, inaspettatamente, ha rivolto una domanda diretta a Mara Venier: “L’anno prossimo Domenica In la facciamo o no?“. Questo stravolgimento della scaletta ha commosso Mara, che ha sorriso mentre il pubblico gridava all’unisono “si!“. “Ormai è Domenica-Mara“, ha aggiunto Platinette, “Hai una capacità di entrare in empatia con le persone che è un valore… Ed è anche per questo motivo che sono qui. Come tutte le persone, hai alti e bassi nella vita e, a differenza di altri, non lo nascondi“.

La commozione di Mara Venier ha trovato conforto in Platinette, che si è alzato per abbracciarla durante una puntata difficile, iniziata con il ricordo del genero scomparso. Questa intervista ha mostrato un lato intimo di Mauro Coruzzi, evidenziando la sua determinazione nel superare l’ictus e affrontare la riabilitazione con coraggio. È stato commovente vedere come l’affetto e il sostegno delle persone care abbiano avuto un impatto positivo sul suo percorso di guarigione.

Inoltre, la complicità e l’empatia tra Platinette e Mara Venier sono state al centro dell’attenzione. I trent’anni di amicizia e collaborazione hanno creato un legame speciale che va oltre il mondo dello spettacolo. L’entusiasmo di Coruzzi nel proporre a Mara di continuare insieme l’avventura di Domenica In ha confermato quanto sia importante per lui condividere ancora momenti speciali con la sua amica di sempre.

Platinette ha sottolineato il valore di Mara Venier come persona, riconoscendo la sua straordinaria capacità di entrare in empatia con gli altri. Questa caratteristica ha fatto sì che molti si sentissero vicini a lei nel corso degli anni, e ora anche Platinette ne ha beneficiato in modo significativo. Il pubblico presente in studio ha dimostrato tutto il suo affetto, acclamando l’idea di un’altra stagione di Domenica In con la coppia di conduttori che ha fatto la storia del programma.