“Avanti un altro” è il preserale che da anni tiene compagnia al pubblico di Canale 5. Da sempre alla conduzione troviamo Paolo Bonolis e Luca Laurenti e sicuramente il duo, è la vera essenza della trasmissione. Il programma ha sempre ottenuto ottimi ascolti, tanto che è stato promosso da Mediaset in prima serata. Difatti “Avanti un altro” va in onda pure di sera e precisamente di domenica.

Da quando “Live – Non è la D’Urso” di Barbara D’Urso è stato chiuso per sempre, la rete del Biscione ha deciso di rimpiazzarlo proprio con il programma di Bonolis e Laurenti. “Avanti un altro! Pure di sera” è il nome dato alla trasmissione che allieta il pubblico anche in prima serata. La coppia di colleghi e amici da sempre, ancora una volta non ha deluso le aspettative. D’altronde, Paolo e Luca sono super collaudati.

La decisione presa da Mediaset è stata gradita non solo dal pubblico, che premia la trasmissione con ascolti importanti, ma anche da un volto televisivo alquanto noto: Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, sulle pagine de “Il Tempo“, ha parlato di “Avanti un altro! Pure di sera” ritenendolo un esperimento ben riuscito.

Il giornalista ci ha tenuto a tessere le lodi dei due conduttori, aggiungendo poi che tendenzialmente di domenica sera, il pubblico preferisce divertirsi e dunque guardare qualcosa di più leggero in tv. “La domenica sera si ha voglia di divertirsi, di ridere, meno di intrigarsi con una fiction. Tutto il resto data la particolare serata rischia di essere sbagliato“, queste le parole di Costanzo.

In effetti il ragionamento di Maurizio regge, eccome. La trasmissione condotta dalla coppia Bonolis-Laurenti, vince e convince, tenendo testa alla Rai. Cosa che con la D’Urso non accadeva più ormai da diverso tempo. Insomma, anche Costanzo ritiene che la scelta di Mediaset, sia stata la scelta giusta e che affidare la domenica sera a Bonolis e Laurenti sia stata una mossa vincente, anzi “un esperimento riuscito“.