Maurizio Costanzo sul passaggio in Rai di Stefano De Martino: "Maria De Filippi non aveva nulla da offrirgli"

Stefano De Martino è ormai un personaggio noto. Se da un lato è riconosciuto soprattutto per il gossip che la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, inevitabilmente alimenta; dall’altro Stefano è un ballerino e ora conduttore affermato. Indubbiamente De Martino deve il suo successo a Maria De Filippi e alla sua partecipazione ad “Amici”.

È proprio nel talent show che ha preso il via la carriera di De Martino. Dapprima concorrente e poi ballerino professionista, è stato il protagonista di un salto di qualità che lo ha portato a condurre la striscia quotidiana di “Amici” e lo ha visto come inviato a “L’isola dei famosi”. Adesso però il ballerino ha spiccato il volo e su Rai 2 conduce “Made in sud”.

Una carriera tutta in discesa la sua, il cui merito va non solo alla bravura di Stefano, ma anche alla disponibilità della De Filippi che gli ha offerto un posto di rilievo, negli anni. Ormai De Martino ha abbandonato Mediaset per approdare in Rai e sul passaggio di rete del ballerino, Maurizio Costanzo è intervenuto dicendo la sua.

Il marito della De Filippi, in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, ha dichiarato che se il ballerino è passato alla rete concorrente è perché Queen Mary non aveva nulla da offrirgli. Ecco le parole del giornalista: “Evidentemente lei non aveva nulla da offrirgli, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai“.

Costanzo ha poi parlato di Belen, difendendola dalle accuse e non ritenendo, al contrario di molti, che stia poco per volta scomparendo dalla tv. In tanti, difatti, ritengono che la Rodriguez sia solo una meteora e che compiuto il suo percorso, la sua luce stia ormai pian piano affievolendosi. A tal proposito, il giornalista ha dichiarato: “Non credo che aspiri a fare di più. Non ha studiato come attrice. Non ci aspettavamo mica che recitasse in Medea, la tragedia di Euripide“.

Maurizio ha poi parlato del suo legame con la moglie Maria De Filippi, confessando che mai hanno litigato. Maria però, a detta di Costanzo, può essere una furia sul lavoro se i progetti rischiano di danneggiare tutto il suo operato. Insomma, Queen Mary è una donna che sul lavoro sa molto farsi valere e d’altronde questo è uno dei segreti del suo grandissimo successo.