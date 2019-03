Maurizio Costanzo Show: un annuncio importante per Francesco Monte e Giulia Salemi. Ospite anche Mara Venier

Lo storico programma condotto da Maurizio Costanzo sta per sollevare di nuovo il sipario e così inizierà una nuova stagione del tanto amato “Maurizio Costanzo Show“. Giovedì 28 marzo, quindi, in seconda serata su Canale 5 troveremo gli ospiti protagonisti della prima puntata.

Tra loro spiccano i nomi di Matteo Salvini e Mahmood e, secondo le anticipazioni, sembra che i due abbiano trovato un punto di accordo e si siano anche, civilmente, scambiati una stretta di mano. Un’altra grande ospite sarà Mara Venier: ricordiamo che l’attuale signora della domenica di Rai 1, è stata opinionista de “L’Isola dei Famosi” e aveva aspramente criticato il selfie che Monte e la Henger si erano fatti proprio durante il MCS, dopo la guerra del canna-gate. La Venier aveva sbottato su Instagram: “Avete la faccia come il cu*o“.

La storia di Giulia e Francesco va a gonfie vele

Seduti vicino a Mara Venier troviamo anche Francesco Monte e Giulia Salemi, i due fidanzatini usciti dal Grande Fratello Vip come coppia e che continuano ad amarsi. La loro storia sta procedendo a gonfie vele e sembra che nell’aria ci sia voglia di convivenza, così come aveva già annunciato giorni fa la mamma della Salemi a Pomeriggio Cinque.

Il rapporto con la madre Fariba si era incrinato a causa del comportamento della donna – giudicato dalla Salemi troppo invadente – durante la permanenza di Giulia nella casa del GFVip. Ora, invece, le acque tra loro si sono calmate, così come il rapporto con il futuro genero.

Grandi soddisfazioni per Giulia, sia dal lato professionale che nella vita privata, tanto che la ragazza non esita a rivelare che sarebbe anche il momento propizio per pensare ad un figlio, visto il rapporto sereno e passionale che sta vivendo con Francesco Monte. Vedremo se anche lui sarà della stessa opinione e, se così fosse, presto potrebbero annunciare l’arrivo di una bella cicogna.