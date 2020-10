Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti della prima puntata

Martedì 27 ottobre comincia la nuova stagione del “Maurizio Costanzo Show” condotta dal giornalista e conduttore televisivo. Una trasmissione che arriva in seconda serata dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione. Durante la prima puntata di martedì sera, sono tantissimi gli ospiti in studio e la tematica verte sul mondo del giornalismo. Ecco da chi sarà occupato il parterre degli ospiti e gli argomenti di discussione.

La nuova stagione festeggia quest’anno la 39esima edizione con la puntata numero 4447. Nella prima puntata sono tantissimi gli ospiti del mondo del giornalismo: da Giovanna Botteri sino a Enrico Mentana passando per Pier Paolo Sileri, vice Ministro della Salute, sino a Massimo Giletti, Myrta Merlino, Nicola Porro. Ci sarà spazio anche per la comicità con Andrea Pucci e per le domande relative alla sfera sessuale con il sessuologo Marco Rossi.

Per quanto riguarda lo spazio one to one, ovvero le interviste ravvicinate, Costanzo ospiterà il sindaco di Roma, Virginia Raggi spesso criticata per il suo operato nella capitale. Spazio anche alla divulgazione scientifica grazie al collegamento telefonico con Piero Angela. Maurizio Costanzo si dice fiero e orgoglioso di condurre questa trasmissione a cui affida le seguenti parole: “In 38 anni di Maurizio Costanzo Show ho avuto circa 45.000 ospiti, un paese, e sono orgoglioso di tutti loro”.

Il programma nasce nel lontano 1982, per la precisione il 14 settembre e trasmesso dal Teatro Parioli in Roma e pian piano, diventa un salotto mediatico considerato tra i più longevi e molto apprezzato dai telespettatori che ne decretano il successo puntata dopo puntata. In questi anni tantissimi i personaggi sia del mondo del cinema, dello sport, del teatro, ma anche della musica, compreso le persone comuni e le loro storie che sono state protagoniste.

Come afferma Costanzo, più di 45000 ospiti si sono succeduti: alcuni tra i più grandi di sempre, come Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini, Silvio Berlusconi, Achille Occhetto, Marco Pannella, Massimo D’Alema, Alda Merini e Fernanda Pivano, poetesse, ma anche Marcello Mastroianni, Sordi, Virna Lisi, Monica Vitti e tantissimi altri quali Platinette, Giobbe Covatta e Ricky Memphis.