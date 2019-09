Maurizio Costanzo Show, Paola Barale parla di Gianni Sperti: "Non è rimasto un buon ricordo"

Paola Barale ha avuto l’opportunità di conoscere il suo ex marito durante la condizione di “Buona Domenica” insieme a Gerry Scotti nel 1996. Gianni Sperti diventa primo ballerino mantenendo questo ruolo fino al 2000. I due si sono sposati tre anni dopo, precisamente il 20 giugno 1998.

La coppia si separa quando Paola Barale conosce Raz Degan, all’epoca protagonista della miniserie televisiva chiamata “Le ragazze di piazza di Spagna” e attore del film “Giravolte” con la regia di Carola Spadoni. L’amore tra Paola e il modello israeliano è stato caratterizzato da molti alti e bassi, e al momento i due si dichiarano felicemente single.

Le parole di Paola Barale su Gianni Sperti

La conduttrice negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al “Maurizio Costanzo Show” nella puntata dedicata al ricordo di Mike Bongiorno, scomparso da dieci anni. Svela che ad oggi il suo rapporto con l’opinionista di Uomini e Donne non è dei migliori, poiché si incontrano solamente nei tribunali a causa del loro divorzio.

Queste sono le sue parole sulla relazione con Gianni Sperti: “Ci siamo conosciuti a Buona Domenica. Lui ballava bene ed essendo un uomo molto forte, mi faceva sembrare brava. Abbiamo ballato insieme e, ballando ballando, siamo arrivati al matrimonio che poi è finito. Non è rimasto molto, ci siamo persi. Dal giorno in cui ci siamo lasciati, ci siamo rivisti solo in tribunale. Non è rimasto un buon ricordo”.

Colpisce molto anche l’intervento di Pio e Amedeo che domandano a Paola Barale: “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare un ca**o”. La conduttrice, con molta ironia, dichiara che all’epoca il suo ex marito aveva le sopracciglia diverse poiché non aveva l’estetista, e sceglie l’opzione “C”.