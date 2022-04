"Maurizio Costanzo Show", Maria De Filippi futura conduttrice: parla il giornalista

Il “Maurizio Costanzo Show” è una delle pietre miliari della televisione italiana. Il talk show, ideato e condotto da Maurizio Costanzo, ha una grossa longevità. Sono circa 40 anni che va in onda, senza subire mai battute d’arresto né risentire del tempo che passa. La creatura di Costanzo prosegue spedita, a vele spiegate, verso un futuro sempre roseo. Proprio del futuro si inizia a parlarne.

Mercoledì 27 aprile la trasmissione torna su Canale 5, in seconda serata. Maurizio come sempre ci sarà, ma ci si domanda chi prenderà il suo posto quando andrà in pensione. La famiglia Costanzo – De Filippi si sa, è forse la più amata della televisione italiana e in molti, vedrebbero Maria come erede naturale di Maurizio quando si ritirerà dalle scene e dunque, futura conduttrice del “Maurizio Costanzo Show”.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista ha toccato l’argomento. Di volersi mettere da parte nemmeno a parlarne. Costanzo ha voglia di continuare e per la pensione c’è tempo. Oltre a ciò, sicuramente non sarà Queen Mary a raccogliere il testimone e dunque non vedremo mai un “Maria De Filippi Show“. Come ha ammesso Costanzo: “Maria fa benissimo i sui programmi, non credo avrebbe voglia di fare il talk show“.

Il giornalista ha placato qualsiasi forma di entusiasmo. Per il resto si è detto contento di non andare più in onda quotidianamente, dato che il peso dell’età inizia a farsi sentire e le energie non sono più quelle di un tempo. Gli ospiti di questa nuova edizione restano top secret, anche se sicuramente vedremo amici di Costanzo, quali Enrico Mentana e Mara Venier.

Il giornalista ha poi dichiarato di essere stanco delle “banalità, di qualche critica e dell’invidia di qualche conoscente“. Di chi si tratta? Ovviamente Maurizio non ha fatto nomi. Così come non ha fatto i nomi di quelle trasmissioni che non lo entusiasmano. Fortuna che esiste il telecomando e se qualche programma annoia, si può sempre cambiare canale. Non il “Maurizio Costanzo Show” però, il quale è sempre più forte che mai.