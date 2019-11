Maurizio Costanzo Show, le parole di Giulia De Lellis sul suo libro: "Mi è stato proposto di farci un film"

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, ha rilasciato una intervista al “Maurizio Costanzo Show“. La giovane influencer si sta godendo il forte successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Secondo le stime, avrebbe venduto più di 100.000 mila copie.

L’ex fidanzata di Andrea Damante, negli studi del talk show, parla proprio di questo enorme successo del libro che potrebbe sfociare in un’altra opera, seppure al momento non sta scrivendo ancora nulla a riguardo. Sembra molto più realistico invece un film incentrato sul primo libro.

Le parole di Giulia De Lellis

Inizialmente negli studi si parla dei grandissimi numeri raggiunti da Giulia De Lellis su Instagram, che ad oggi conta più di 4 milioni di followers . Successivamente spiega il senso del libro, dichiarando: “Un po’ tutti ci sono passati, ma io non le volevo. Le vendite vanno bene, quindi nella sfortuna sono stata fortunata. Però avrei preferito un fidanzato fedele che un libro super venduto”.

Maurizio Costanzo, scherzando un po’ sull’argomento, dichiara che potrebbe scrivere un nuovo libro intitolato “Le corna due stanno bene”. Giulia De Lellis smentisce, almeno fino ad oggi, questa ipotesi: “Le corna due speriamo di no. Poi non si sa mai. Al momento non sto ancora scrivendo, ma non è detto che non lo farò. Mi è stato proposto addirittura un film che invece un altro libro. Mi sono arrivate tante proposte”.

Sull’argomento delle corna interviene anche Tina Cipollari, in cui dichiara che nel corso degli anni di aver ricevuto delle corna ma le ha anche messe. Sul suo passato non si pente di nulla, poiché la vamp bionda ammette di essere felice di averle fatte. Successivamente spiega che i primi sospetti nascono dai cambiamenti del partner, dal cellulare sempre girato per nasconderlo, fino alle telefonate inaspettate.