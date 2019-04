Maurizio Costanzo Show, Iva Zanicchi sul Grande Fratello: "Non mi interessa quello che fanno i ragazzi in Casa"

Iva Zanicchi, insieme al paroliere Cristiano Malgioglio, è un’opinionista di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Per “l’Aquila di Ligonchio” non si tratta di un ruolo proprio nuovo, poiché ha occupato questa posizione negli anni scorsi con “Music Farm” e “La Fattoria”.

Per il momento però i fan del GF Nip si sono accorti che Iva Zanicchi non si è ambientata nel migliore dei modi, poiché non ha espresso ancora tutto il suo potenziale. La cantante poi, intervistata al “Maurizio Costanzo Show“, rivela di sentirsi compleamente lontana ad essere definita come una brava opinionista.

Le parole di Iva Zanicchi

Stuzzicata da Maurizio Costanzo, la cantante dice cosa ne pensa sul nuovo ruolo al Grande Fratello: “Opinionista è un’espressione che non amo. Non ho le caratteristiche dell’opinionista. Per esempio non riesco mai a prevalicare gli altri. Una brava opinionista deve saltare sulla voce agli altri. Non mi riesce, è contro la mia natura. E poi se fai l’opinionista devi conoscere. Se dovessi parlare di musica allora io posso dire la mia”.

In seguito non nasconde di avere dei problemi ad adattarsi: “Sento che mi sforzo, per ora ho espresso poco. Devo conoscere meglio questi ragazzi che sono dentro questa Casa, che obiettivamente a me poi in fondo non interessa niente di quello che fanno. E invece no, mi devo interessare”.

La cantante, oltre a parlare del Grande Fratello, si è esibita mostrando nuovamente la sua eccezionale voce, ed ha parlato della presunta rivalità con Mina. Stuzzicata da Platinette, quest’ultima rivela che ci sarebbe un po’ di ostilità tra le due. “L’Aquila di Ligonchio” però smentisce completamente questa notizia, dichiarando che sarebbe molto felice di vedere Mina Mazzini nella prossima edizione del Festival Di Sanremo.