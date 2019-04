Maurizio Costanzo Show: intervista a Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti con la presenza di Enrico Mentana

Il 29 novembre del 1998 andò in onda “I Tre Tenori“, lo speciale televisivo trasmesso su Canale 5, che vedeva Maurizio Costanzo insieme a un giovane Enrico Mentana intervistare i più grandi personaggi televisivi dell’epoca come: Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Essendo andato in onda di domenica sera, Sandra Mondaini ha dovuto sostituire suo marito perché nello stesso momento andava in onda “Pressing” su Italia 1.

Il 26 marzo del 1999 ci fu un nuovo speciale su Canale 5 dal titolo “In ordine alfabetico“, sempre condotto dal duo Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana. In questa circostanza i conduttori intervistarono tre leggende della comicità italiana: Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Monica Vitti.

Il nuovo speciale del Maurizio Costanzo Show

Nella giornata dell’11 aprile andrà in onda un nuovo speciale in cui Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana intervisteranno tre personaggi molto amati dal pubblico: Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Carlo Conti. Oltre alla loro vita professionale, sveleranno anche alcuni inediti sul privato, grazie alla presenza di alcuni ospiti, come dimostra la foto del DJ Linus su Instagram insieme a Rudy Zerbi ed a tre intervistati.

Tutti e tre i personaggi stanno vivendo un periodo molto importante. Paolo Bonolis sta registrando ascolti record sia con “Avanti un Altro!” che “Ciao Darwin“, mentre Carlo Conti sta conducendo una nuova edizione de “La Corrida” su Rai 1. Gerry Scotti invece è reduce dal successo dell’ultima edizione di “Chi Vuol Esser Milionario?“.

Proprio Gerry Scotti ha rivelato: “Cosa ruberei a Carlo Conti? Forse mi riprenderei ‘La Corrida’ e la riporterei su Canale 5 ma non sarebbe un furto, perché io la conducevo prima di lui. A Paolo Bonolis invece invidio ‘Il senso della vita’, una trasmissione che mi è sempre piaciuta moltissimo”. Per le altre dichiarazioni, bisognerà aspettare.