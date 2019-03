Maurizio Costanzo Show, insieme sullo stesso palco Matteo Salvini e Mahmood

Il prossimo 28 marzo il “Maurizio Costanzo Show” aprirà alzerà di nuovo il sipario per tenerci compagnia in seconda serata su Canale 5. L’edizione che sta per partire, inizia con i botti con due super ospiti che hanno fatto parlare molto e che si sono resi protagonisti di aspri scontri anche via social: Mahmood e Matteo Salvini.

Tutto è iniziato quando il cantante ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Soldi” e il leader della Lega Nord ha pensato di commentare tale vittoria con un tweet che ha provocato una tempesta mediatica di proporzioni stratosferiche: “#Mahmood…………… mah………… La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi che dite??“

La prima puntata del Maurizio Costanzo Show promette fuochi d’artificio

Maurizio Costanzo, in occasione dell’apertura della stagione del suo fortunato talk show, ha pensato di riunire i due personaggi e metterli uno davanti all’altro. Sarà, senza dubbio, interessante vedere come si interfacceranno e quali dinamiche si andranno a creare.

Ricordiamo che Matteo Salvini è stato criticato da molti, sia direttamente che indirettamente, come ha fatto la sua ex compagna Elisa Isoardi che aveva risposto al suo tweet con un serafico: “Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza“.

Mahmood ha risposto sulle pagine de “Il Corriere della Sera“, dimostrandosi sorpreso e amareggiato allo stesso tempo, per questa presa di posizione contro di lui: “Io non ho mai avvertito di essere diverso. La differenza me la stanno facendo sentire oggi“. Il cantante, comunque, ha trovato appoggio e sostegno da moltissimi utenti sul web che l’hanno difeso dagli attacchi di chi non accettava la sua vittoria a Sanremo.

Aspettiamo quindi l’appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show” prevista per il prossimo giovedì, 28 marzo, anche se qualche notizia in più potremmo averla già da martedì 26 marzo, quando sarà registrata la puntata.