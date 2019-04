Maurizio Costanzo Show, Fabrizio Bracconeri parla del figlio autistico e attacca duramente Paolo Brosio

Giovedì 4 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show dove tra i tanti ospiti presenti anche Fabrizio Bracconeri, volto storico di Forum, che ha voluto parlare a cuore aperto delle tante difficoltà incontrate dalle famiglie che hanno un figlio autistico.

“Io vi prego di pensare a una famiglia come la mia. Io però sono fortunato. Posso uscire una sera, posso avere una persona a 35 euro l’ora e posso andare a mangiare una pizza. Purtroppo si pensa poco alle famiglie disastrate per colpa di questa malattia. Le famiglie non hanno una vita. Non posso prendere un aereo, non posso fare un viaggio in macchina e perfino fare la spesa diventa un problema” ha infatti svelato Bracconeri.

Uno sfogo molto forte quello di Fabrizio costretto a combattere ogni giorno contro le tante barriere a causa della malattia del figlio. L’ex braccio destro di Rita Dalla Chiesa ha infatti raccontato la storia sua e di sua moglie e di come si sono accorti che il bambino era autistico. Tutto è successo durante una visità al Bambin Gesù quando i medici, visitando il bambino, pensavano fosse sordo o cieco.

Purtroppo il figlio di Fabrizio soffre di una forma di autismo molto grave, non parla e, nonostante abbia 18 anni deve costantemente indossare un pannolone. In più il ragazzo è anche idrofobo quindi ha paura dell’acqua e questo risulta essere un problema molto grosso soprattutto quando deve essere lavato.

Sabrina Ferilli e Ricky Tognazzi, presenti anche loro per parlare della fiction L’amore strappato, hanno ascoltato con commozione le parole di Fabrizio Bracconeri dimostrando la loro solidarietà. Paolo Brosio, ospite anche lui del Maurizio Costanzo Show dopo la sua avventura come naufrago de l’Isola dei Famosi, ha espresso la sua vicinanza all’ex di Forum per poi parlare del suo sogno di costruire un ospedale pediatrico a Medjugorje.

Queste parole hanno mandato su tutte le furie Bracconeri che, senza peli sulla lingua, ha attaccato duramente Brosio reo di non aiutare le famiglie italiane. “Io aiuto altre famiglie, gli anziani e anche i disabili. Ma ho anche questo progetto in Bosnia” ha chiosato l’ex giornalista di Emilio Fede.