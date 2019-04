Maurizio Costanzo Show, Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi: "Sarà sempre con noi"

Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata speciale del “Maurizio Costanzo Show“. Negli studi il conduttore, insieme a Enrico Mentana, direttore del telegiornale di LA7, ha intervistato tre grandi personaggi della televisione degli ultimi anni: Carlo Conti, Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

I tre conduttori hanno raccontato i loro anni di carriera, ricordando al pubblico anche i numerosi premi vinti nella loro vita. Ma la trasmissione ha voluto dedicare anche un piccolo momento per commemorare il ricordo di Fabrizio Frizzi, conduttore storico di quiz, varietà e talent show, scomparso prematuramente il 26 marzo 2018 dopo i suoi problemi di salute.

Il ricordo per Fabrizio Frizzi

Ognuno dei tre ha un bel ricordo del conduttore. Gerry Scotti, durante una sua vecchia ospitata a “Domenica Live”, gli dedicò una commovente lettera in cui ribadì la loro forte amicizia. Paolo Bonolis invece, oltre a citarlo spesso, ovviamente in modo affettuoso, ad “Avanti un Altro!”, è stato protagonista con lui, insieme a Gigi Proietti, in uno sketch nella trasmissione “Cavalli di battaglia”.

Ma quello più legato al doppiatore di “Toy Story” resta Carlo Conti, poiché il conduttore gli ha dato una seconda chance nel mondo televisivo. Incalzato da Maurizio Costanzo, il marito di Francesca Vaccaro ricorda: “Professionalmente un momento difficile è stato quando sono tornato all’Eredità dopo la scomparsa di Frizzi. La puntata più difficile. Volevo essere in qualunque altro posto tranne che lì. Mi sembra di aver detto proprio queste parole, poi ho chiuso e sono andato avanti di professione”.

Ma il ricordo non si ferma: “Fabrizio è qui con noi, sarà sempre con noi. Ha lasciato questo suo grande sorriso, questa sua grande forza. Credo non sia passato giorno in cui non mi sia passato in mente Fabrizio. Soprattutto per questo fatto di essere diventati genitori in età adulta, diciamo”.