Maurizio Costanzo Show, Barbara Palombelli parla della figlia Serena al "Grande Fratello": "Aiutati dallo psichiatra"

Ospite della puntata del 2 maggio 2019 del popolare talk show di Canale 5 “Maurizio Costanzo Show” è stata la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Palombelli, chiamata a parlare anche della partecipazione della figlia Serena al reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello”.

Serena Rutelli è una delle protagoniste assolute della sedicesima edizione del reality show, portando con sé all’interno della casa di Cinecittà la sua storia, fatta di dolore ma anche di un riscatto avuto grazie ai coniugi Rutelli, che l’hanno adottata, insieme alla sorella Monica, in tenera età, sottraendola ad una vita non facile.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli aiutati da uno psichiatra

Barbara Palombelli ha confessato nel salotto del “Maurizio Costanzo Show” di non aver appoggiato inizialmente la decisione della figlia di parteciapare al “Grande Fratello”; atteggiamento condiviso anche dal marito della conduttrice di “Forum”, Francesco Rutelli. La determinazione di Serena nel voler fare questo tipo di esperienza, alla fine, ha prevalso su dubbi, riserve e perplessità.

Se Barbara ha ceduto alle richieste della figlia, cosa diversa è stato per l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che per far cambiare idea ha persino chiesto l’intervento di uno psichiatra, in tal senso le parole della conduttrice: “Io ero molto d’accordo perché me lo chiedeva da 10 anni. Francesco era contrario. Però abbiamo chiesto aiuto allo psichiatra che ci segue e ci ha detto di mandarla, perché l’avrebbe rafforzata“.

Serena, sicuramente, uscirà da questa esperienza televisiva più forte di prima, anche in considerazione della sorpresa – se così si può chiamarla – che le ha fatto il “Grande Fratello” nel corso dell’ultima puntata, durante la quale le è stata recapitata una mmissiva da parte della sua madre biologica, dove le chiedeva di poterla riabbracciare.

Una richiesta respinta senza alcuna esitazione da parte della giovane ragazza, che però nei giorni successivi alla diretta, ha avuto un crollo emotivo, a causa della riapertura della dolorosa ferita.