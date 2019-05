"Maurizio Costanzo Show", Alfonso Signorini sulle nozze della Prati: “Controllate i documenti di Caltagirone”

Alfonso Signorini, intervenuto come ospite nella puntata di giovedì 2 maggio 2019 del Maurizio Costanzo Show, ha raccontato un aneddoto alquanto particolare che lo ha visto nella stessa situazione della showgirl Pamela Prati. Il direttore di “Chi”, infatti, ha rivelato di essere stato contattato su Facebook da un bellissimo ragazzo di nome Lorenzo Coppi e di esserne rimasto alquanto affascinato.

Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che il ragazzo in questione, alla fine, si è rivelato ben altro. “Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese”, ha raccontato Signorini, che ha anche confessato che in un secondo momento lui stesso era anche disposto a raggiungerlo in quanto lo voleva assolutamente conoscere, ma sul profilo Facebook arriva un messaggio di una certa Donna Pamela che oggi è la manager di Pamela Prati.

“Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da donna. Ci sono cascato anche io. E lo dico a malincuore” ha infatti svelato Signorini. A tal proposito il direttore di “Chi” ha voluto parlare altresì del matrimonio di Pamela Prati, fissato per l’8 maggio, ma che stando alle ultime indiscrezioni sembra essere stato rinviato a data da destinarsi.

“Ho sentito Pamela Prati e l’ho messa in guardia. Non ho ancora capito se ci è o ci fa, se è vittima o carnefice. Non nego che l’8 maggio si sposerà. Un prestanome che si faccia chiamare Marco Caltagirone lo troverà facilmente, basta pagare… Controllate i documenti”, ha sottolinato il Signorini, convinto più che mai che il futuro marito della Prati Pamela non esista.

L’ormai famoso Mark Caltagirone continua a non mostrarsi, nonostante l’uomo non abbia nessun vincolo, come invece sembrava essere lasciato intendere durante la puntata di “Live – Non è la d’Urso”, in onda mercoledì 1 maggio 2019. Non ci resta dunque che aspettare per vedere come si evolveranno le cose tra Pamela Prati ed il suo presunto futuro marito.