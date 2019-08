Maurizio Costanzo lancia un appello a Fiorello: "Torna a fare tv"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Anch'io condivido le parole di Maurizio Costanzo circa il desiderio di rivedere Rosario Fiorello in tv non solo per qualche breve ospitata, ma per programmi interi. Fiorello è un abile showman, divertente, mai volgare, che piace anche per la sua poliedricità, passando con successo da un genere ad un altro.