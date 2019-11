Maurizio Costanzo giudica Celentano: "Adrian sarebbe andato male anche 15 anni fa"

Uno scatenato Maurizio Costanzo, il famoso presentatore e giornalista, non si risparmiai in fatto di giudizi sui vari programmi tv in onda questo periodo. Appare ovvio che laddove Costanzo giudica un programma, il suo giudizio assume un certo peso, essendo un uomo che ha solcato il mondo della televisione per tantissimi anni.

Questa volta il marito di Maria De Filippi, ha commentato il famoso programma del “mollegiato” Adriano Celentano, affermando che sarebbe stato un progetto fallimentare anche se fosse stato lanciato 15 anni fa. Infatti a poco è servita la presenza di Maria nel programma succitato, in quanto gli ascolti di Celentano sono sempre più in picchiata.

Costanzo infatti commenta a tal proposito: “Non penso al fumetto che, a dir la verità, non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca un perché lo spettatore debba vedere Celentano“.

Molto più soddisfatto appare invece Fiorello, che con la sua simpatia e ilarità è riuscito ad accaparrarsi un ottima fetta di audience con il suo nuovo programma targato Rai “Viva Raiplay“. Il famoso showman infatti ha sempre attratto un pubblico molto giovane, soprattutto quella fascia di pubblico che di solito non ama accendere la tv molto spesso.

Costanzo in ultimo commenta anche la nuova conduzione di Amadeus al 60° festival di Sanremo. Infatti il giornalista afferma in merito: “Mi auguro, invece, che Amadeus riesca a costruire il 60° Festival con tutti gli onori che questa festa patronale merita. Amadeus conosce la tv, la frequenta da una vita e credo che sappia come fare“.