Maurizio Costanzo, critico sulla tv di Barbara D’Urso: "Nutro sempre più dubbi"

Maurizio Costanzo, voce autorevole negli ambienti televisivi, ha voluto dire la sua su un certo modo di fare televisione, diventato ormai una consueta abitudine nei palinsesti televisivi. Sul quotidiano Libero, nella rubrica da lui curata “Buona Tv a tutti” e come riportato dal sito Dagospia, il presentatore del “Maurizio Costanzo Show“, non ha risparmiato la D’Urso da critiche sulla conduzione dei suoi programmi.

In una televisione senza più pudore né rispetto per argomenti che potrebbero urtare la sensibilità di molti, Costanzo ha voluto precisare quanto non si ritrovi in questo modo di fare spettacolo. Per far comprendere meglio il suo pensiero ha tirato in ballo Barbara D’Urso e la sua scelta di mandare in onda molti siparietti che non ricevono il consenso del pubblico.

Maurizio Costanzo e la critica a Barbara D’Urso

“Ho sentito Barbara D’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato”, Costanzo si riferisce a Max Felicitas, il p***oattore di 26 anni che ha il sogno di trascorrere momenti di passione con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo, appunto.

Il commento del marito di Maria De Filippi non farà gonfiare di orgoglio il petto della D’Urso, infatti dichiara: “Mi e venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia. Non bastava Sgarbi che duellava contro Vladimir Luxuria, adesso abbiamo anche il giovane ‘in calore’ che propone le sue preferenze. E’ televisione? Nutro ogni giorno sempre piu dubbi“.

In molti, ultimamente, hanno criticato il modo di fare tv della D’Urso, soprattutto in seguito alla sua famosa affermazione “siamo sotto testata giornalistica“, ripetuta più e più volte come intro alle interviste di ospiti e ai loro racconti. Anche Massimo Giletti aveva usato parole poco lusinghiere, riferite al caso Prati – Caltagirone, accusando la conduttrice di “Domenica Live” di non aver voluto approfondire una questione che avrebbe trovato soluzione in un paio di ore.