Maurizio Costanzo boccia "Ballando con le stelle" e Milly Carlucci: "Troppo trash"

Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva e in casa Rai si è già delineato il palinsesto. L’autunno è ormai alle porte e il sabato sera si parte subito col botto: ci sarà la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Diversi nomi sono già circolati, come quello di Morgan e Federico Fashion Style, anche se al momento Milly Carlucci tiene la bocca cucita.

La conduttrice, sono mesi che lavora alla formazione del nuovo cast di personaggi del mondo dello spettacolo che si cimentano nelle vesti di ballerini. Quest’anno la Carlucci vorrebbe metter su una squadra con nomi d’eccezione e come sempre accade, non mancano le polemiche. Sicuramente il nome forte è quello di Morgan, il quale sarà ricordato per sempre per la diatriba con Bugo sul palco di Sanremo.

A dire la sua ci ha pensato anche Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi, da anni cura una rubrica sul magazine Nuovo dove risponde alle domande dei lettori in merito a fatti che riguardano la televisione. Questa volta è toccato proprio a “Ballando con le stelle”. Una lettrice ha fatto notare a Costanzo che Morgan e Federico Fashion Style non sono proprio adatti a un programma come quello della Carlucci, che si è sempre mostrato misurato e educato.

“I nomi di Federico Fashion Style e Morgan lasciano perplesso anche me, ma forse Milly Carlucci vede in loro qualità che a noi sfuggono“, questa la risposta del giornalista che si è detto d’accordo con la lettrice. Costanzo ha poi ritenuto che ciò provoca troppo trash, non condividendo di fatto le scelte della Carlucci per questa nuova edizione di “Ballando con le stelle”.

Dunque, presto vedremo Milly Carlucci e il suo cast sul piccolo schermo. I nomi non sono ancora stati ufficializzati, ma se sono quelli che si rincorrono sicuramente un po’ di trash non mancherà in questa edizione. Maurizio Costanzo ha espresso la propria opinione, bocciando di fatto le scelte della Carlucci. Che la conduttrice abbia voglia di replicare? Non resta che attendere eventuali sviluppi.