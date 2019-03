Mattino Cinque, Vladimir Luxuria contro la moglie di Riccardo Fogli: “Corona? E’ opera di Karin!”

Nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi 5 marzo 2019, come si poteva benissimo immaginare, si è discusso apertamente su quanto accaduto ieri seran duarnte la diretta de L’Isola dei Famosi ma soprattutto del tema che ha principalmente tenuto banco ovvero il caso di “Riccardo Fogli”. I tanti ospiti del parterre di Federica Panicucci infatti si sono nettamente schierati dalla parte dell’ex dei Pooh soprattutto dopo quanto successo in diretta con il video messaggio di Fabrizio Corona.

In particolare, Vladimir Luxuria ha voluto far presente che secondo un suo modesto parere, il chiacchiericcio intorno a questa intricata vicenda, è stato alimentato da alcune fotografie che la moglie di Riccardo ovvero Karin Trentini ha postato sui social. “La foto in cui lei abbraccia il presunto amante Giampaolo è stata pubblicata proprio dalla stessa Karin e che forse dietro tutto questo non si nasconde la mano di Fabrizio Corona e nemmeno quella di Giampaolo” ha infatti chiosato Vladimir.

C’è da dire che in tutto questo periodo, l’imprenditore accusato di essere l’amante della donna, ha sempre smentito ogni coinvolgimento ma durante la puntata di Domenica Live in onda il 3 marzo 2019 ha anche rivelato che la foto pubblicata sul settimanale Nuovo era stata scattata da Riccardo Fogli stesso. Ieri però, Riccardo, ha rivelato di non conoscere assolutamente Celli e di non sapere minimamente chi sia negando in ogni modo di aver scattato quella famosa foto.

Luxuria, rivela altresì che pur avendo avuto una reazione molto dignitosa, a suo avviso Fogli non avrebbe dovuto assolutamente usare parole come “duello, pistole”. “Penso che qualcuno sarebbe dovuto intervenire” ha infatti chiosato Vladimir mentre la padrona di casa Federica Panicucci ha voluto lanciare un appello direttamente a Karin Trentini.

“Io credo che la moglie di Riccardo debba uscire allo scoperto e raccontare quella che è la sua versione, dovrebbe farlo per il bene di suo marito” ha infatti concluso Federica quasi a volerla invitare nella sua trasmissione così da spiegare, una volta per tutte, come sono andate veramente le cose.