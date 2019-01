Mattino Cinque, Vladimir Luxuria contro i leoni da tastiera: "Internet non è la rete fognaria dove evacuare!"

Vladimir Luxuria, ospite nella puntata di oggi 14 gennaio 2019 di Mattino Cinque, ha voluto dire la sua in merito agli attacchi pesanti perpetrati ai danni di Nadia Toffa e Annalisa Minetti prese di mira nelle scorse settimane da alcuni hater. L’ex parlamentare ha spiegato di aver compreso pienamente lo stato d’animo delle due donne soprattutto perchè anche lei è stata spesso vittima di tali aggressioni.

Incalzata dalle domande della padrona di casa Federica Panicucci, Vladimir infatti ha svelato di aver letto spesso commenti indicibili sul suo conto soprattutto sui social e sotto alcune sue fotografie “Continuamente… ci sono persone che si svegliano la mattina con l’unico compito di insultare soprattutto i personaggi famosi… c’è voglia di diventare famosi usando quella cattiveria che sanno bene visto che dicono cose molto gravi su malati come Nadia Toffa o sulla cecità di Annalisa Minetti” ha infatti chiosato Luxuria.

Non contenta, l’opinionista ha voluto altresì puntare il dito contro coloro che si divertono ad aggredire e insultare i personaggi famosi quasi come fosse una moda o un mestiere “E’ vero che noi siamo tutti forti ma nonostante tutto ci sono momenti in cui fanno male. Io li chiamo coleoni da tastiera e devono capire che la rete internet non è la rete fognaria dove evacuare le proprie frustrazioni” ha continuato Vladimir visibilmente irritata e stanca di tutte questi comportamenti.

E’ lei stessa a consigliare a tutti i ‘leoni da tastiera‘ di andare a fondo nei loro problemi perchè sicuramente sono loro stessi ad averne e anche tanti. Inutile dire che gli applausi per l’ex parlamentare non sono di certo mancati da parte del pubblico presente in studio ma, visti anche i commenti delle scorse settimane a favore di Annalisa Minetti, sicuramente anche i fan della cantante avranno esultato per le sue esternazioni.

Vladimir ha anche voluto sottolineare che forse ad essere “normo dotati” non sono le persone con la disabilità ma chi non prova nulla nel suo cuore e nel cervello e sono in molti a pensarla come l’opinionista che, nel suo piccolo, ha sempre lottato per far valere le sue idee correndo spesso in aiuto dei più deboli.