Mattino Cinque, Turchese Baracchi punta il dito contro Ambra del GF16: "Il bacio a Kikò? Hai inventato tutto!"

Nella puntata di Mattino Cinque in onda venerdì 10 maggio 2019, Federica Panicucci è tornata a parlare del Grande Fratello 16 e soprattutto degli amori nati, in queste settimane, all’interno della casa di Cinecittà. Il discorso dunque non poteva che tirare in ballo anche l’ormai famoso bacio tra Ambra e Kikò e a tal proposito, Turchese Baracchi ha voluto dire la sua opinione.

L’ospite ha infatti ribadito, senza tanti giri di parole, che le donne all’interno della casa più spiata d’Italia non stanno facendo una bellissima figura per poi rivolgersi direttamente alla Lombardo, presente anche lei nella puntata di Mattino Cinque. “Mi dispiace Ambra che tu sei qui in studio, molte volte hai detto che in casa eri chiara e di stare lontano da Kikò Nalli invitando i tuoi compagni di casa a stare lontano, di essere chiari, sei uscita è tutto è cambiato” ha infatti sottolineato l’opinionista che oltretutto ha ribadito di aver visto solamente che dentro la casa la ragazza era sicura di stare con il suo uomo, mentre, quando è uscita è tutto è cambiato.

Ambra, dal canto suo, ha continuato a negare tutto ribadendo il fatto che il suo è stato un gesto dettato dal cuore e, pur comprendendo le critiche del figlio e della ex moglie di Kikò, non sembra avere fatto nulla di male o per lo meno non ha tradito nessuno. Turchese Baracchi ha invece continuato ad affermare che, a suo avviso, quello è stato l’occhio vigile di un figlio che purtroppo ha notato la presa in giro ai danni del padre e proprio per questo l’opinionista ha rivelato di essere dalla parte di Tina Cipollari ma soprattutto di Francesco, figlio di Kikò.

Ma non solo perchè Turchese ha altresì puntato il dito contro Ambra rea di essere uscita dal gioco ma di essersi inventata questo amore improvviso per poter ritornare, magari, nella casa del Grande Fratello 16. “Sei un’attrice, una grande attrice sembrava Via col vento” ha ancora chiosato la Baracchi.

Ambra ha continuato a difendersi in ogni modo, asserendo altresì di non voler prendere in giro nessuno e di non essere di certo in cerca di notorietà visto che lo stesso Kikò Nalli non è un personaggio di fama. Secondo la professoressa solamente il tempo riuscirà a darle ragione e lei è pronta a dimostrarlo con tutta se stessa.