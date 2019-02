Mattino Cinque, Taylor Mega rivela tutti i dettagli della sua relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang

La celebre Taylor Mega, da poco esclusa dall’Isola dei Famosi e molto presente sullo schermo italiano per le numerose interviste rilasciate, rivela tutti i dettagli più intimi della sua relazione con Tony Effe della Dark Polo Gang a Mattino Cinque.

Il nome di Taylor, per chi non la conosce ancora, strizza l’occhio agli USA ma è una influencer tutta intaliana. Star di Instagram, è nata nel 1993 ad Udine il 31 ottobre e quindi sotto il segno dello scorpione. Si tratta di una influencer che su tutti i social network miete consensi a non finire. Star del web a tutti gli effeti, molto la aiutano gli occhi ed il suo aspetto fisico ed infatti il numero dei fans che la seguono cresce di ora in ora.

Taylor ha deciso di lanciare sul mercato una sua personale linea di moda, che sta riscuotendo un consistente gradimento. Diventata famosa nel 2018 grazie a voci di corridoio che la vedevano come la nuova fiamma di Flavio Briatore, il quale si era appena lasciato con Elisabetta Gregoraci.

Le dichiarazioni

Taylor dichiara apertamente che la sua relazione con Tony Effe procede a gonfie vele, anzi, alla grandissima. Queste le parole di Taylor Mega rilasciate al settimanale Chi: “Facciamo sesso cinque volte al giorno. Quando Tony è stanco, si fa self service“.

Le parole rilasciate da Taylor nell’intervista, non lasciano nulla all’interpretazione, anzi. La stessa, continua dichiarando che l’attrazione fisica tra i due è molto forte. Inoltre rivela che è presente anche tanto amore e rispetto reciproco.

Alla domanda relativa alle nozze tra i due, Taylor rivela alla giornalista: “Tony sembra duro, ma è dolcissimo. Voglio le nozze e un figlio, ma prima devo far conoscere al mondo il marchio Taylor Mega“. Quindi sono chiari i desideri di Taylor che però continua a mettere “l’industria” ed il lavoro quindi al primo posto.