Mattino Cinque, Stefano Bettarini e la sua frecciatina ad Alessia Marcuzzi: "Mi aspettavo una cosa più emozionante"

Stefano Bettarini sta ritornando alla sua normalità dopo l’avventura vissuta come naufrago de L’Isola dei Famosi e mercoledì 10 aprile 2019 è intervenuto nella puntata di Mattino Cinque per raccontare la sua esperienza personale in Honduras. L’ex calciatore che, insieme a Nicoletta Larini, Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone ha voluto ripercorrere i momenti difficili, non ha perso tempo e ha anche lanciato una frecciatina nei confronti di Alessia Marcuzzi.

Stefano non è voluto entrare tanto nei dettagli evitando anche di alimentare una polemica ormai inutile ma si è voluto in parte tirare via un sassolino dalla scarpa. In studio infatti è stato mostrato il video in cui Bettarini, dopo aver vinto la prova contro Kaspar, ha potuto incontrare e riabbracciare dopo mesi la sua fidanzata Nicoletta Larini.

Un emozione molto forte per i telespettatori affezionati al programma soprattutto dopo che Nicoletta si è letteralmente lanciata sul naufrago dimostrando tutto il suo amore. Stefano invece, senza tanti preamboli, ha dichiarato “Mi aspettavo una cosa più emozionante” svelando altresì che, durante il suo incontro in Honduras con Nicoletta, ha sentito qualche commento in studio che lo ha molto infastidito.

“Ho sentito qualche battutina, ma non voglio polemizzare” ha infatti chiosato Stefano immediatamente dopo aver visto il video. L’ex calciatore ha anche ammesso di non voler entrare nel dettaglio ma soprattutto non fare nomi ma rivolgendosi alla padrona di casa Federica Panicucci ha affermato “Io sono sicuro che tu l’avresti gestita un po’ meglio”. Questa a molti utenti e telespettatori è parsa una frecciatina bella e buona ad Alessia Marcuzzi che sappiamo benissimo essere stata la conduttrice del reality.

Ad essere concordi con Stefano anche Nicoletta, Veronica e Kaspar che oltretutto ci tengono a dire la loro anche sulle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. “Commenti banali” chiosa infatti Kaspar puntando il dito contro le due signore che, con le loro parole, avrebbero infatti rovinato un momento tanto emozionante.