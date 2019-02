Mattino Cinque, spuntano gli sms tra Jeremias e Soleil prima della partenza per "L’Isola dei Famosi"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Soleil Sorge dopo aver concluso la sua relazione non solo con Luca Onestini ma anche con Marco Cartasegna non poteva far altro che gettarsi nelle braccia di Jeremias Rodriguez visto che era l'unico a disposizione in quel momento. Tutto concordato a mio avviso solamente per avere visibilità visto che la ragazza non sapeva più come far parlare di lei.