"Mattino Cinque": Simona Tagli parla del suo voto di castità fatto 10 anni fa

Intervistata da Federica Panicucci, padrona di casa della trasmissione Mattino Cinque, Simona Tagli ha confessato di praticare la castità. La 55enne showgirl di origini milanesi ha infatti raccontato di non aver più rapporti intimi con un uomo da dieci anni.

Celebre volto televisivo della Rai degli anni Novanta, Simona Tagli ha anche spiegato il motivo della sua scelta. “Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia” ha svelato la conduttrice che alle elezioni amministrative del 2016 si candidò al consiglio comunale di Milano nelle liste di Fratelli d’Italia.

“Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli…” ha spiegato lasciando intendere quale motivazione l’avesse indotta ad intraprendere questa strada davvero molto particolare.

Inamovibile dalla sua scelta, ha sottolineato di essere convinta che si possa amare senza dover necessariamente passare dal sesso. Le due cose non sarebbero strettamente legate tra di loro, da qui ha deciso di fare un voto alla Madonna di Lourdes, che scioglierà solo nel momento in cui troverà la persona giusta che avrà modo di intrigarla e conquistarla.

Questo percorso che sta scandendo un momento molto delicato e doloroso della sua vita, trae origine dall’avvicinamento alla preghiera, una vera e propria dedizione che le ha permesso di riscoprirsi e di formulare nuove considerazioni sul suo avvenire. Questa stessa scelta è stata presa anche da Andrea Preti, che con la fine della sua storia con Claudia Gerini, ha annunciato di aver necessità di far mente locale per ritrovare la sua serenità. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha ribadito di voler trovare un proprio equilibrio in una società come la nostra, dominata sempre più dalla superficialità e dall’incapacità di saper ascoltare il proprio partner.