Mattino Cinque, Silvia Provvedi parla della sua nuova storia d’amore e di Fabrizio Corona

Nella puntata di oggi 16 gennaio 2019 di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha avuto l’onore di poter intervistare le gemelle Silvia e Giulia Provvedi dopo la fine della loro avventura al Grande Fratello Vip 3. Un percorso fatto di alti e bassi soprattutto per Silvia che, dopo essersi scontrata con Alessandro Cecchi Paone per la sue ex storia d’amore, ha avuto anche un incontro diretto con Fabrizio Corona.

Proprio su questo ha voluto concentrarsi la padrona di casa Panicucci cercando di fare chiarezza su quali siano i sentimenti di Silvia oggi nei confronti dell’ex re dei paparazzi. Rivedendo i filmati che riprendono in parte la loro travagliata storia d’amore, la gemella confessa di non sentirsi assolutamente provata ma anzi rivedere Fabrizio sembra non sortire in lei nessun effetto.

Oggi infatti Silvia ha il cuore che batte per un’altra persona con la quale pare aver ritrovato quella serenità perduta a causa proprio di Corona. Malefix, ovvero Giorgio, è riuscito a farla innamorare di nuovo anche se, stando a quanto riportato dalla Provvedi, pur conoscendosi già da tempo tra loro non è scattato il colpo di fulmine ma la loro storia è cresciuta gradatamente.

Federica Panicucci, presentando il nuovo libro di Fabrizio intitolato “Non mi avete fatto niente” ha dovuto purtroppo mettere a conoscenza Silvia di un tradimento perpetrato proprio da Corona nei suoi confronti quando la cantante si trovava a Bari. Silvia però non si è scomposta più di tanto ma anzi ha risposto serafica “È una novità questa?”.

Non appena Silvia e Giulia hanno abbandonato il parterre di Mattino Cinque immediatamente Fabrizio Corona si è messo in collegamento telefonico con Federica ammettendo di non aver però seguito l’intervista della sua ex in quanto non era a casa. La conduttrice, curiosa, ha potuto quindi chiedere al diretto interessato delucidazioni in merito al tradimento nei confronti di Silvia e Corona ha quindi ammesso “Non mi vergogno a dire le cose che ho fatto. La cosa si sapeva, lo sapeva anche lei”.