Mattino Cinque, sfuriata di Alessandro Cecchi Paone durante il fuori onda

Di solito si è abituati a vedere il noto conduttore e opinionista Alessandro Cecchi Paone, in vesti sempre pacate e composte, ma pare che questa volta abbia perso le staffe, spazientendosi e attaccando verbalmente un tecnico Mediaset. Paone infatti è stato invitato a commentare, tramite collegamento telefonico, al noto programma di Federica Panicucci “Mattino Cinque“, ma qualche problema tecnico ha interrotto la comunicazione.

Nelle vesti di opinionista, e di ex partecipante della terza edizione del “Grande Fratello Vip“, Paone è stato invitato dalla Panicucci ad esprimere il suo parere circa questa nuova edizione del GF; in studio infatti si stava affrontando questa tematica, e chi meglio di Alessandro, che ha partecipato in precedenza, poteva sapere come ci si sente nella casa, arrivati a questo punto.

Ciononostante un piccolo problema tecnico ha interrotto la comunicazione con lo studio, e pare che in effetti questa non fosse la prima volta che accade, arrivando a spazientire Paone che ha inveito contro un tecnico, e contro lo staff dell’ammiraglia Mediaset.

Infatti Alessandro, durante il fuori onda, pubblicato poi dal noto programma satirico “Striscia La Notizia“, ha inveito con delle frasi molto dure affermando: “Inutile che stai qui a guardare, cambiate mestiere, eh! [..]Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo, chiudi la porta e lasciami in pace. Vuol dire che non sei capace… Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no!“

Ma non finisce qui, infatti Paone continua ad attaccare lo staff tecnico, affermando che non è la prima volta che accade, e che la linea è delle peggiori, aggiungendo: “Manco fossimo una televisione locale. Ogni volta c’è un problema, ogni santa volta!“

In effetti è stato un problema tecnico che è costato caro ad Alessandro, comportando inevitabilmente di perdere lo spazio a lui dedicato nel commentare gli andamenti all’interno della casa più spiata della televisione, e questo ovviamente porta a una perdita di visibilità per l’opinionista.