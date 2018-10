Mattino Cinque, scontro tra Federica Panicucci e il genero della Marchesa che conferma le origini nobili: "Lo è"

Nel corso della puntata di giovedì 18 ottobre di “Mattino Cinque” si parla ancora di un argomento che sembra infiammare non solo i salotti televisivi, ma l’opinione pubblica italiana, cioè quello della presunta nobiltà della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, attuale concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3”.

Nel salotto di Federica Panicucci, è stato ospite Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato e genero della Marchesa D’Aragona, per commentare il gossip e l’accanimento contro la suocera, che sembra non far dormire più la notte in molti, sempre più impgnati alla ricerca di indizi per sconfessare le parole della gieffina circa i suoi quarti di nobiltà.

Tra Federica Panicucci ed il genero della Marchesa è scontro

Il marito della marchesina Ludovica Leuzzi Del Secco era già stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso, dove aveva sostenuto la tesi secondo cui l’Albo D’Oro della nobiltà italiana – ritenuta fino ad oggi una fonte attendibile circa le famiglie nobili italiane – in realtà tanto attendibile non è, perché sono contemplati come nobili, personaggi che poi la Cassazione ha definito non tali.

Allora come si può dimostrare le vere orogini nobili della Marchesa D’Aragona? Questa è la domanda che in tanti si pongono, ma a cui ad oggi non si è trovata adeguata risposta. Intanto si assiste al linciaggio e ad accanimento mediatico nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip, che trova nel genero il suo massimo difensore: “Queste notizie sono solo delle illazioni che vengono spacciate per vere. Non riesco a capire l’accadimento che continua ad andare avanti su uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip“.

Da bravo avvocato qual è, Gianalberto Scarpa Basteri sa bene che, in attesa dell’uscita della Marchesa dalla casa di Cinecittà, è meglio mantenersi sul vago, un atteggiamento però che indispone la conduttrice di Mattino Cinque, che lo incalza dicendo che tutto questo gossip potrebbe finire in un attimo se solo si mostrassero le prove della nobiltà.

Da qui un batti becco infuocato tra la conduttrice e il genero della marchesa, che dice alla Panicucci: “Sia un ospite cortese e mi faccia spiegare“, un’affermazione fuori luogo che fa andare su tutte le furie la conduttrice che replica in modo molto concitato: “Io sono la conduttrice, lei l’ospite“.

La tensione in studio sale ed è palpabile ma la domanda è sempre la stessa: la Marchesa d’Aragona è nobile? Messo alle strette il genero risponde: “Sì lo è ma la prova la può dare solo lei, non ho motivo di dubitare che lei sia Marchesa, tale è stata riconosciuta“. Per alimentare i dubbi, la Panicucci mostra poi un servizio fatto Catanzaro dove la giornalista Giulia Zampina della testata “CatanzaroInforma” racconta di quando la Marchesa era baby sitter e anche titolare di un centro estetico.