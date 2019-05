Mattino Cinque, Sara Varone parla di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Nel corso della puntata di giovedì 23 maggio 2019 del popolare talk show condotto da Federica Panicucci “Mattino Cinque” si è tornati a parlare del caso Pamela Prati e delle recenti dichiarazioni rese da una delle due manager dell’ex soubrette del Bagagliano, Eliana Michelazzo, a “Live-Non è la D’Urso”, dove ha smentito l’esistenza del presunto sposo della Prati, Marco Caltagirone, ma ha anche annunciato querela nei confronti dell’altra manager della Aicos Management, Pamela Perriciolo.

Tra gli ospiti chiamati a commentare le dichiarazioni della Michelazzo, anche la showgirl Sara Varone, che ha raccontato ciò che è successo a “Live-Non è la D’Urso”, ma anche rivelato la sua storia con David Lorenzo Coppi, un altro personaggio legato in qualche misura alla Perricciolo, risulato poi essere completamente inesistente.

La surreale storia di Sara Varone

Sara Varone non si sente di attaccare completamente Eliana Michelazzo, ammettendo di credere a buona parte delle cose dette dalla manager la scorsa sera nel salotto di Barbara D’Urso: quindi la showgirl ha raccontato la sua storia virtuale con Lorenzoa Coppi; un fidanzamento a tutti gli effetti, con tanto di intimità virtuali, che è durato circa 2 mesi.

La Varone racconta che ogni volta che chiedeva un incontro con Coppi succedeva sempre un evento impeditivo, come un incidente, una malattia, un coma farmacologico o un ipotetico viaggio in Tailandia per curare la sorella; e non solo ma a questo si aggiunge anche il falso affido dei figli della sorella di Coppi. Insomma tutte scuse che hanno portato poi la Varone a vacillare e a non credere più nell’uomo e nelle sue parole.

Quando ormai era stremata e stanca di non poter mai incontrare personalmente l’uomo, è spuntata Pamela Perricciolo. La manager della Prati sembra – secondo quanto riportato dalla Varone – avesse dei problemi economici, quindi Sara si è apprestata a darle dei soldi, aiutandola per poi essere sparita nel nulla.