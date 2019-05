Mattino Cinque, Roberto D’Agostino su Pamela Prati: "Era complice insieme a Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo"

Nella puntata del 24 maggio di “Mattino Cinque” è stato intervistato il giornalista Roberto D’Agostino, direttore del sito “Dagospia“, i primi che hanno indagato e successivamente scoperta la non esistenza di Marco Caltagirone, il presunto marito e imprenditore della showgirl Pamela Prati.

In questa circostanza, Roberto D’Agostino ha rivelato che Pamela Prati, insieme a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, sono stati complici di questa truffa. Per questo motivo, nessuna sarebbe una vera vittima di questo “sistema”, come rivelato da Eliana da Barbara D’Urso. Secondo il giornalista, l’ex primadonna del “Bagaglino” avrebbe messo in campo questa messinscena per cercare di risolvere i suoi problemi economici causati dal gioco d’azzardo.

Le parole di Roberto D’Agostino

Il giornalista rivela che Pamela Perricciolo, insieme alla sua complice Eliana Michelazzo, cercava di truffare politici e vip con il “sex dating”, termine utilizzato spesso per descrivere i siti d’incontro. Il loro obiettivo non è quello di avere un rapporto fisico, ma solamente un passaggio di foto, anche hot. Da quel momento in poi, Eliana e Pamela potevano sfruttare questa situazione per chiedere dei soldi.

Successivamente, ritorna anche sullo scontro tra Eliana Michelazzo e Tina Cipollari avvenuto negli studi di “Uomini e Donne“. Come confermato da Roberto D’Agostino, il giorno dopo a quel battibecco, la “vamp” di Maria De Filippi avrebbe ricevuto delle minacce. Quindi, secondo lui, questa storia si protae già da molto tempo.

Roberto D’Agostino dichiara di aver parlato con l’ex compagno di Pamela Prati, che gli ha confermato i problemi economici della showgirl: “Aveva un problema con l’Agenzia delle entrate, una bella somma, io ho anche i documenti che lo confermano. Negli otto mesi di relazione con quest’uomo, spesso gli ha chiesto dei soldi per non farsi pignorare il suo appartamento. La Prati ha una debolezza, il gioco d’azzardo per via del bingo. La tenevano al guinzaglio, ma poi è entrata dentro a questo sistema”.