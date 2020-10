"Mattino Cinque", Riccardo Signoretti sgancia la bomba: "Gemma Galgani? La vogliono fuori dalla tv"

Gemma Galgani è la dama più famosa della televisione italiana. Il suo nome ormai è sulla bocca di tutti e a “Uomini e Donne” è alla ricerca dell’amore da ben 10 anni. Gemma ha vissuto svariate storie, commettendo anche diversi passi falsi, ultimo in ordine cronologico, la frequentazione non andata poi a buon fine, con Nicola Vivarelli più giovane della Galgani di ben 44 anni.

La dama torinese è diventata a tutti gli effetti parte del cast di “Uomini e Donne”, così come un noto personaggio televisivo. In molti pensano che Gemma sia in trasmissione, dopo 10 anni, solo per visibilità e non più per cercare il vero amore. Tale argomento è stato toccato nella puntata di “Mattino Cinque“, andata in onda martedì 20 ottobre.

Riccardo Signoretti, direttore della rivista “Nuovo Tv” ha dedicato la copertina del giornale in edicola questa settimana, al triangolo composto da Tina Cipollari, Giorgio Manetti e Gemma Galgani. E proprio in merito a ciò, ha sganciato la bomba. Andando con ordine, qualche giorno fa Tina e Giorgio sono stati immortalati per le vie di Firenze, durante un incontro insieme ai rispettivi compagni.

Signoretti ha fatto sapere che Gemma è andata su tutte le furie e che in molti la vogliono fuori dalla tv. “Abbiamo pizzicato un incontro a sorpresa di Giorgio Manetti e Tina Cipollari. Gemma è avvelenata. La vogliono fuori dalla tv. Dicono che da undici anni scalda la sedia a Uomini e Donne. Gemma Galgani è molto arrabbiata“, queste le parole del direttore del magazine.

Signoretti ha poi aggiunto che non mancano gli appelli a Maria De Filippi, appelli da parte dei tantissimi fan della trasmissione e che non fanno ben sperare per la Galgani. Difatti, il direttore ha asserito: “L’appello a Maria De Filippi è quello di cercare volti nuovi al posto di Gemma. Finirà così?“. Insomma, la dama torinese ha molti detrattori e pare che questi siano in combutta per estrometterla dalla televisione.

Nel mentre, le anticipazioni dell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, rivelano di uno scontro accesissimo tra Tina e Gemma, con quest’ultima che ha abbandonato lo studio, dichiarando di non voler più tornare. Sarà davvero così? La Galgani si ritirerà dal programma e dalla televisione? La De Filippi ascolterà gli appelli ricevuti? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.