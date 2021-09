Mattino Cinque: promo sbagliato in onda. Quando inizia Federica Panicucci

Che caos in quel di Mediaset! Il promo di Mattino Cinque in rotazione nelle ultime ore su Canale 5 è sbagliato. Un’informazione erronea per i telespettatori con la quale si ricorda l’inizio per lunedì 13 settembre. In realtà non sarà così. Il programma di informazione ed intrattenimento inizia lunedì 20 settembre.

Il contenitore dell’infotainment diretto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi avrebbe dovuto riprendere con la prima puntata della nuova stagione televisiva 2021/2022 già da oggi lunedì 6 settembre, esattamente come previsto per Pomeriggio Cinque e Barbara d’Urso. Mediaset, invece, ha deciso di far slittare il programma del mattino della rete ammiraglia del Biscione di due settimane per lasciare spazio ancora a Morning News.

La trasmissione estiva guidata da Simona Branchetti sta andando davvero bene a costi bassissimi. In termini di ascolti, in più occasioni, ha superato il 15% di share con la sua informazione battendo i diretti competitor in onda su Rai1. L’idea dell’estate 2021 della rete è stata quella di dare più spazio a un programma prettamente informativo rispetto al classico infotainment e questa scelta è stata promossa dal pubblico.

Stravolgimenti nella programmazione si erano visiti solo in tempi di piena pandemia quando il programma di Videonews aveva deciso di eliminare temporaneamente la parte di cronaca rosa in favore di uno speciale sul Covid-19. Dopo dodici anni Federica Panicucci tornerà più tardi del previsto.

Il rotocalco del mattino non era mai iniziato così in ritardo prima d’ora. Invariati rimarranno gli orari come la suddivisione in segmenti: dalle 8,40 alle 9,50 Mattino Cinque – Prima Parte, 9,55-10.,35 Mattino Cinque – Seconda Parte, 10,40-10,50 Mattino Cinque – I Saluti al cui interno ci saranno Le Ricette di Samya.

Con questo slittamento, Federica Panicucci ha avuto l’opportunità di partecipare al Festival del Cinema di Venezia 2021. Il suo outfit ha colpito molto i presenti: ha sfilato con un vestito da mille e una notte. Abito bianco con balze ampie le hanno donato un’aria romantica da vera sposa. Che il look scelto voglia dirci che il suo vestito da sposa sarà un abito bianco immacolato autunno 2021? Al momento rimane in attesa di anello e fiori da parte del compagno Marco Bacini.