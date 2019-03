Mattino Cinque, Nino Formicola fa una rivelazione choc: "Molestato da una donna molto potente!"

Nino Formicola è stato uno dei protagonisti della puntata di Mattino Cinque in onda il 7 marzo 2019 dove ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Lory Del Santo al programma La Confessione in merito al concedersi sessualmente o meno per fare carriera. “Io sono stato messo contro un muro da una donna di potere. Le ho detto di no e mi ha segato le gambe, perché ho detto ‘No, grazie’. Questa persona ha fatto in modo che io sparissi dalla situazione professionale in cui ero allora finché c’è stata anche lei. Poi è tornata la normalità perché questa persona non c’era più” ha infatti raccontato il comico.

Nino successivamente ha voluto parlare direttamente con le nuove generazioni sottolineando come per lavorare bisogna fare qualcosa e non concedersi gratuitamente. “Dobbiamo spiegare alle generazioni nuove che non bastano t**te e c**i ma bisogna saper fare qualcosa“ , ha infatti chiosato categorico Formicola.

L’ex vincitore de L’isola dei famosi 2018, assieme agli altri opinionisti presenti nel parterre di Federica Panicucci, ha sicuramente voluto dare il suo contributo nel dibattito molto acceso sulla questione sollevata dalla stessa Lory Del Santo e che in questi giorni è stata oggetto di critiche ma anche di moltissime polemiche.

Nino ha voluto altresì spiegare la sua reazione particolare dovuta appunto alle molestie subite parecchi anni fa rimarcando il suo pensiero e asserendo che da quel momento in poi, quando sente parlare le donne che vengono molestate sa per certo che anche per un uomo comunque è terribile “Non te l’aspetti mai di essere stampato contro un muro e che poi la donna ti si arrampichi… Ti chiedi ‘Cos’è ‘sta roba’ ed è imbarazzante… Perché poi lì capisci veramente che dire di no è difficile. Ed ero un uomo!“.

Anche Vladimir Luxuria crede che le dichiarazioni di Lory Del Santo siano state molto pesanti soprattutto perchè con le sue parole ha mandato un messaggio sbagliato perchè se è vero che c’è della gente che è stata minacciata ci sono però anche tantissime persone che hanno dichiarato come le loro carriere siano state avvantaggiate dall’aver fatto delle scelte sessuali, compresa Marilyn Monroe.