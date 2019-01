Mattino Cinque, Nino Formicola dice la sua sui naufraghi de L’Isola dei Famosi: "Non sanno fare una ma**a!"

Nino Formicola, vincitore della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, è stato ospite nella puntata odierna, 25 gennaio 2018, di Mattino Cinque. Con l’onestà che lo ha sempre caratterizzato, Gaspare, ha voluto dire la sua in merito a questa nuova stagione ma soprattutto sui naufraghi presenti in Honduras.

Gaspare confessa inizialmente di sentire moltissimo la mancanza dell’isola e la sua voglia di poter ritornare un giorno, come naufrago, a ripetere un’esperienza simile. Successivamente si accanisce contro i nuovi concorrenti che secondo lui non sarebbero in grado di organizzarsi dichiarando apertamente “Non sanno fare una mazza”.

Sembra dunque che Nino non veda di buon occhio questi nuovi concorrenti ma soprattutto che non ne sia un grandissimo sostenitore. A tal proposito la padrona di casa Federica Panicucci ne ha approfittato anche per mostrare un filmato che riguarda la tanto criticata Taylor Mega che, nella puntata andata in onda ieri 24 gennaio 2019, ha già fatto molto discutere i telespettatori da casa.

La naufraga infatti ha suscitato molte polemiche per la condivisione di una storia su Instagram dove assicura tutti i suoi fan che tornerà in Italia entro tre settimane. Alessia Marcuzzi dopo aver redarguito la stessa per la sua affermazione ha anche fatto notare l’orologio che la modella mette in bella mostra alla fine del video.

A tal proposito, proprio Nino Formicola, si dice concorde con Alessia tanto da confermare che l’atteggiamento della Mega potrebbe essere una “mossa da influencer”. “Avete rifatto il loro gioco perché l’avete mandato in onda” chiosa infatti il comico convinto più che mai che la ragazza abbia deciso di condividere l’orologio sul suo Instagram solamente per farsi pubblicità.

Oltretutto Gaspare fa un appunto anche alla trasmissione e ai produttore che, ancora una volta e inconsapevolmente, si sono resi complici della modella nel creare una sponsorizzazione che sicuramente non è passata inosservata.