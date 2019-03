Mattino Cinque, Nino Formicola attacca L’isola dei Famosi: "Una delle pagine più brutte della tv italiana"

Nino Formicola, l’attore comico ed ex vincitore dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, è stato ospite dell’ultima puntata del talk show condotto da Federica Panicucci “Mattino Cinque“, dove ha preso le difese del cantante ed attuale naufrago Riccardo Fogli, attaccando duramente il reality show, che lo ha riportato lo scorso anno alla notorietà.

Il presunto tradimento della moglie di Fogli e l’intervento di Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” hanno contribuito non poco ad infervorare gli animi degli opinionisti presenti nel talk della Panicucci, che ha raccolto lo sfogo inaspettato dell’ex vincitore.

Nino Formicola contro “L’Isola dei Famosi”

Come d’abitudine a Mattno Cinque la Panicucci ed i suoi ospiti commentano i fatti salienti accaduti tra i naufraghi in Honduras, dunque si è rivisto un breve rvm in cui Riccardo Fogli ha commentato le notizie inerenti il presunto tradimento della moglie Karin. Al cantante, infatti, nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 4 marzo è stato fatto vedere un video messaggio di Fabrizio Corona, che per primo ha diramato la notizia.

Nonostante Corona si dichiari sicuro del tradimento di Karin, Fogli continua a difendere a spada tratta la moglie. Ma le emozioni si fanno sentire, tanto che Fogli subito dopo cede alla commozione e al pianto, trovando una spalla in Ghezzal. Una commozione che suscita in Nino un sussulto dell’animo, tanto da scendere in campo in sua difesa.

Per Formicola non ci sono dubbi sul fatto che la trasmissione non avrebbe dovuto affrontare questo tipo di argomenti, quanto piuttosto dinamiche che attengono ai naufraghi sull’isola: “Questo programma non è Pomeriggio Cinque“, dichiara infastidito Nino. Parole che hanno una sfumatura quasi dispregiativa nei confronti del talk di Barbara D’Urso, tanto che interviene prontamente Federica Panicucci, dicendo: “No Nino non ti permetto ti criticare i programmi delle mie colleghe“. Ma lo sfogo dell’ex naufrago sembra non finire qui, infatti chiosando continua: “Una delle pagine più brutte della televisione italiana“.