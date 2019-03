Mattino Cinque, Nicoletta Larini gelosa di Ariadna Romero: "Al mio uomo, che mi manca, non gli salti addosso"

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini che ieri sera abbiamo visto come naufrago de L’Isola dei Famosi 2019, è intervenuta nella puntata di Mattino Cinque di oggi martedì 12 marzo dove ha ribadito il suo fastidio nei confronti di Ariadna Romero. La cubana infatti, naufraga anche lei del reality, eliminata dal gioco, ha deciso di salutare calorosamente Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni presenti a L’Isola che non c’è.

Questo atteggiamento non è per nulla piaciuto alla Larini che, già durante la diretta de L’Isola dei Famosi e davanti alla conduttrice Alessia Marcuzzi, aveva sottolineato il suo astio nei confronti di Ariadna. “Gli si attacca come una cozza!” aveva infatti chiosato Nicoletta e anche oggi, ospite della trasmissione Mattino Cinque, ha voluto rimarcare il suo pensiero.

Nonostante la Larini ammetta tranquillamente di non vedere alcuna malizia nell’atteggiamento di Ariadna sembra invece essere molto arrabbiata per il gesto commesso dalla ex naufraga di origine cubane che, come ben sappiamo, ha invece deciso di rinunciare di rimanere sull’Isola che non c’è preferendo invece tornare a casa dal suo piccolo Leonardo.

“Al mio uomo, che mi manca, non gli salti addosso” ha continuato Nicoletta ai microfoni di Federica Panicucci trovando anche solidarietà da parte di Veronica Maccarone ovvero la moglie di Kaspar Capparoni. Quest’ultima infatti, interpellata per conoscere il suo punto di vista, ha confermato che fosse stata al posto di Nicoletta si sarebbe comportata allo stesso modo.

A difendere invece Ariadna Romero ci pensa Valerio Merola che precisa come le ragazze cubane siano in verità donne molto affettuose e calorose e proprio per questo motivo, per l’ex gieffino, Ariadna non avrebbe fatto nulla di male. Non ci resta dunque che attendere per vedere se le due donne avranno un confronto nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì 18 marzo 2019.