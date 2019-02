Mattino Cinque, Marco Balestri parla del gossip sulla moglie di Riccardo Fogli e dichiara: “C’è lo zampino di Corona”

Marco Balestri vuole vederci chiaro e durante la puntata di Mattino Cinque andata in onda oggi 21 febbraio 2019 ha espresso le sue perplessità riguardo il gossip sulla moglie di Riccardo Fogli. Secondo l’autore di programmi televisivi, dietro al presunto tradimento di Karin, ci sarebbe nientepopodimeno che Fabrizio Corona.

L’opinionista infatti è più che convinto che, per l’ennesima volta, l’ex re dei paparazzi avrebbe cercato di inserirsi nel gossip de l’Isola dei Famosi 2019 utilizzando un suo amico e spacciandolo per presunto amante della moglie di Riccardo Fogli. Durante la diretta de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera 20 febbraio 2019, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha permesso a Karin di incontrare Riccardo per informarlo sui gossip di queste ultime settimane.

Il cantante non ha fatto una piega ma anzi si è dimostrato più che sicuro dell’amore della moglie tanto da smentire lui stesso qualsiasi notizia sulla donna. Proprio per questo motivo Marco Balestri ha voluto lanciare una bomba vera e propria precisando altresì di essere fermamente convinto di ciò che dice e di ritenere Fabrizio Corona responsabile di tale gossip.

“C’è lo zampino di Corona, se non fa un reality ci si infila” chiosa ancora Marco Balestri davanti ad una divertita Federica Panicucci che cerca in ogno modo di capire quali siano le dichiarazioni dell’opinionista. Marco infatti è molto serio e non vuole assolutamente che questa cosa passi come una frecciatina nei confronti di Fabrizio Corona.

Giustamente questa è solo una supposizione tirata in ballo dallo stesso autore e non ci resta dunque che attendere per vedere se lo stesso Corona risponderà a tali provocazioni oppure dimostrerà veramente il presunto tradimento da parte di Karin. Intanto Riccardo Fogli continua la sua avventura a L’Isola dei Famosi ma con una spinta in più visto che ieri sera ha potuto riabbracciare la sua bella della quale sentiva immensamente la mancanza.