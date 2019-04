Mattino Cinque, Luca Vismara fa un annuncio molto interessante. Lui e Marina La Rosa condurranno un programma insieme

Luca Vismara, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi arrivato in finale per la sua sincerità e schiettezza, è stato ospite della puntata di Mattino Cinque in onda lunedì 8 aprile 2019. Come ben sappiamo Luca, durante la sua permanenza in Honduras, ha stretto una fortissima amicizia con Marina La Rosa e con la quale si sono sostenuti a vicenza.

Vismara sperava con tutto se stesso di vincere il reality L’Isola dei Famosi ma purtroppo al primo posto nella classifica degli italiani affezionati al programma è arrivato Marco Maddaloni. Proprio su di lui, Luca ha voluto esprimere una sua opinione personale definendo Marco “il vero stratega” perchè con la sua semplicità è riuscito a vincere il reality.

Vismara però non ha perso tempo e ha approfittato della sua ospitata a Mattino Cinque per rivelare che sia a lui che a Marina è stato proposto di condurre un programma radiofonico insieme. Una notizia che certamente farà molto piacere ai fan dei due che, già durante la loro permanenza a Cayo Paloma, si sono impegnati in tutto e per tutto a sostenerli per la vittoria.

“Vi devo dare una notizia in anteprima: ci hanno proposto di fare un programma in radio insieme” ha infatti chiosato Luca con il sorriso sulle labbra. Per quanto riguarda invece il vincitore de l’Isola dei Famosi, Luca ha rivelato “Ha giocato molto bene la finale, ha ammesso di aver portato avanti una strategia andando d’accordo con tutti. Temeva di essere nominato. Lo stratega è Marco” lanciando così una frecciatina a Maddaloni.

Vismara ha voluto concludere il suo intervento parlando anche di Sarah Altobello che a suo parere ha rappresentato la leggerezza in questa Isola. La sosia di Melania Trump non avrebbe infatti recitato ma sarebbe invece stata una vera e propria comica anche se durante l’ultima settimana di permanenza sull’Isola ha esagerato un po’ mettendoci il carico da 90.