Mattino Cinque, le prime dichiarazioni della moglie di Salvo Veneziano dopo la squalifica dal GF Vip

Davanti alle telecamere di “Mattino Cinque”, Giusy Merendino ha voluto commentare la squalifica del marito Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip, avvenuta nella giornata di ieri 13 gennaio. L’ex concorrente ha dovuto immediatamente abbandonare la Casa di Cinecittà a causa delle scioccanti affermazioni fatte sulla sua collega di percorso, Elisa De Panicis.

Già nella mattinata di ieri, Federica Panicucci aveva preso nettamente le distanze dalle parole di Salvo, definendo il suo comportamento: “Inammissibile, intollerabile, imperdonabile“. Anche sul web si è creata una vera e propria crociata contro l’uomo, culminata poi nella decisione necessaria di espellerlo immediatamente dal gioco.

La moglie Giusy è stata intervistata a “Mattino Cinque” e ha cercato in tutti i modi di far comprendere le intenzioni del marito. Dopo aver chiesto scusa per le parole davvero pesanti pronunciate da Salvo, ha cercato di spiegare: “Ribadisco che non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l’ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta”.

GF Vip, le dichiarazioni della moglie di Salvo Veneziano

In pratica Giusy sostiene che l’intento del marito fosse solo quello di risultare simpatico e strappare una risata ai suoi coinquilini – peraltro anche loro messi sotto accusa per non aver in nessun modo fermato quel fiume di inaudita violenza e per questo a rischio espulsione – ribadendo che il marito non è assolutamente una persona violenta: “Atteggiamento gradasso, un momento di goliardia eccessivo, troppo eccessivo“, ha puntualizzato Giusy.

Chiede nuovamente scusa a tutte le donne e precisa che non sta difendendo il marito, perché se fosse davvero una persona violenta lei non sarebbe in studio a parlare di lui, visto e considerato che lo conosce da ben 20 anni, per poi ammettere: “Certo che mi ha ferito, ho dei figli a casa”, poi racconta che in questo momento Salvo è molto ferito e non sta bene: “Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere lì lui si è reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne“.